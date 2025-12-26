Трамп сообщил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом написала газета Politico .

«Трамп добавил, что планирует провести разговор с Путиным „скоро, как бы мне этого ни хотелось“, — говорится в публикации.

Глава Белого дома также анонсировал встречу с президентом Украины Владимира Зеленского, но при этом не уточнил подробности того, где и когда пройдет встреча.

«Ко мне приедет Зеленский», — сказал Трамп и добавил, что еще ждет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Приедет Биби. Они все приедут», — резюмировал президент США.

Ранее стало известно, что Трамп встретится с Зеленским во Флориде 28 декабря.