«У него мозги набекрень». В Европе начали активно обсуждать план капитуляции Украины
Профессор Орсини: Европа правит план Трампа, чтобы скрыть свой провал
Европейский союз пытается переписать мирный план президента США Дональда Трампа для спасения собственной позиции после провала на Украине. Такое мнение высказал профессор социологии Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.
Эксперт заявил, что встреча так называемой «коалиции желающих» была посвящена обсуждению условий капитуляции Украины. По его словам, Европа проиграла в противостоянии с Россией и теперь пытается изменить ситуацию.
«Это уже никакая не дискуссия о мире, а обсуждение капитуляции Украины», — подчеркнул Орсини.
Профессор сравнил текущее состояние Европейского союза с боксером, получившим нокаутирующий удар. По его оценке, это объясняет бессмысленные инициативы европейских политиков.
«Евросоюз получил удар в голову, и теперь у него мозги набекрень. Вот он и несет ерунду и выдвигает бессмысленные предложения, пытаясь переписать план Трампа», — прокомментировал эксперт.
Ранее Трамп заявил, что количество пунктов в плане по мирному урегулированию на Украине сократилось с 28 до 22 пунктов. При этом он уточнил, что первоначальное предложение США — это не план, а концепция.