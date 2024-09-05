Экономика России вышла на четвертое место в мире

Экономика России заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, первое место заняла китайская экономика, второе место досталось США. Президент отметил, что объем экономики Китая больше и разрыв между этими странами постоянно увеличивается.

«С этим связано и использование, скажем, юаня в международных расчетах. Вот на втором месте США, на третьем — Индия. Россия занимает уже четвертое место в мире по паритету покупательной способности», — сказал Путин.

Ранее во время выступления на ВЭФ президент заявил о планах России заняться расширением сотрудничества российского Дальнего Востока и всей страны с иностранными партнерами и государствами, заинтересованными в долгосрочной работе.