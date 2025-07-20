Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что конгресс США не поддержал ее поправку, направленную на прекращение помощи Киеву. Об этом она написала в соцсети Х .

«На этой неделе моя поправка, призванная остановить отправку ваших с трудом заработанных налоговых долларов <…> [на поддержку Украины] провалилась, потому что за нее проголосовали всего 76 республиканцев», — сообщила она.

Против инициативы Грин выступили 141 республиканец и 212 демократов. И ее это возмутило.

Грин заявила, что американским законодателям безразлично, что «у детей нет будущего». Она напомнила, что у США накопился колоссальный госдолг в размере 37 триллионов долларов. При этом Вашингтон поддерживает Украину, которая даже не является членом НАТО.

Конгрессвумен отметила, что американцы до этого проголосовали, чтобы остановить «кровожадную Америку», войны и иностранные интервенции, но все вышло по-другому.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в США решили продлить поставки военной помощи Киеву.