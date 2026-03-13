Лукашенко словами об «Орешнике» предостерег Украину и НАТО от провокаций

Украинские власти сказали небывалую глупость, назвав размещенный на территории Белоруссии ракетный комплекс «Орешник» законной целью для НАТО. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что размещенный в Белоруссии ракетный комплекс предназначен исключительно для защиты. Никакой угрозы для соседних стран он не несет, если с их стороны не возникнут провокации.

«Чтобы не бахнул „Орешник“, вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что никому не угрожал, но хочет, чтобы у соседей было понимание, что страна способна себя защитить.

«У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать», — добавил Лукашенко.

В минувший четверг, 5 марта, стало известно о попытке сбежавших из Белоруссии оппозиционеров выяснить место размещения ракетного комплекса «Орешник» по заданию польских и прибалтийских кураторов. По данным РИА «Новости», вся операция завершилась провалом.