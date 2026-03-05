Белорусская оппозиция по заданию польских и прибалтийских кураторов безуспешно пыталась выяснить, где в республике дислоцировали ракетный комплекс «Орешник». Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

Места боевого дежурства «Орешника» остались в тайне как для белорусских оппозиционеров, так и для иностранных разведчиков. Собеседник издания подчеркнул, что Украине, Литве и Польше не удалось получить эту информацию.

По его словам, Белоруссия и Россия эффективно провели мероприятия по маскировке комплексов и ввели Запад в заблуждение.

Ранее в британской прессе появились сообщения о том, что Россия разрабатывает новую ракету, которая будет еще мощнее «Орешника». По данным газеты Daily Star, гиперзвуковой снаряд с восемью боеголовками сможет уничтожать бункеры на глубине 30 метров.

Военный аналитик Виктор Баранец заявил, что инженеры усовершенствуют топливную систему и создадут принципиально новую систему наведения.