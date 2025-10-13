«У нас больше нет оправданий». Трамп заявил о переходе к четвертой стадии урегулирования конфликта в Газе
Трамп: урегулирование конфликта в Газе уже на третьей и четвертой стадии
План по перемирию в секторе Газа уже находится на стадии реализации третьего и четвертого этапов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Египте, его слова привело РИА «Новости».
Американский лидер подтвердил выполнение разработанного плана из 20 пунктов.
«Сейчас мы говорим, что мы фактически на третьем и четвертом этапах», — сказал Трамп.
Он отметил, что работа ведется непосредственно в настоящий момент и подчеркнул приверженность реализации всего плана.
Трамп также заявил о том, что сейчас создались идеальные условия для долговечного мира на Ближнем Востоке.
«У нас больше нет оправданий. Сложились все необходимые условия для достижения великого, чудесного и долговечного мира», — заявил американский лидер.
По его словам, Газа и Иран больше не могут служить препятствием для урегулирования.
Ранее премьер-министр Пакистана заявил о намерении вновь выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Он предложил это после подписания мирного соглашения о прекращении конфликта в секторе Газа.