Триумф Трампа в Египте. За мир в Газе его вновь выдвинули на Нобелевку

Премьер-министр Пакистана заявил о намерении вновь выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Такое заявление политик сделал на саммите в Шарм-эш-Шейхе, трансляцию мероприятия вел Fox News .

В Египте состоялось подписание мирного соглашения о прекращении конфликта в секторе Газа. Представитель Пакистана счел, что ключевую роль в остановке кровопролития сыграл Дональд Трамп.

Итоговое соглашение по Газе подписали главы Египта, Катара и США. Трамп назвал документ «очень всеобъемлющим». Представители радикалов ХАМАС в саммите не участвовали. В последний момент отказался от визита и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Пакистан уже выдвигал Трампа на Нобелевскую премию мира в июне 2025 года. На тот момент Исламабад объяснял, что американский лидер заслуживает этой награды за посредничество в деле урегулирования ситуации с Индией.