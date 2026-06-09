У матери застрявшего в КНР подростка не было денег на билет в Россию

У россиянки и ее 15-летнего сына в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун закончились деньги и они не могли вылететь на родину. За помощью они обратились в Генконсульство России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Четвертого июня в Генконсульство обратилась гражданка России с 15-летним ребенком, которые находились в Китае в рамках 30-дневного безвизового режима. Женщина сообщила, что у нее закончились денежные средства для проживания в КНР и отсутствует возможность вернуться в Россию», — заявили в Генконсульстве.

Россиянка объяснила, что прилетела с сыном без обратных билетов, рассчитывала устроиться на работу, однако не изучила местные законы заранее, поэтому ничего не получилось. Опасность их жизни не угрожала.

Работники Генконсульства оперативно связались с родственниками россиян, чтобы помочь приобрести обратный билет. Вскоре нужную сумму собрали. Дипломаты довезли семью до аэропорта, 6 июня семья вылетела в Россию.

Ранее в соцсетях появились новости, что 15-летний россиянин несколько дней провел аэропорту Гуанчжоу без денег. Модельное агентство, которое пригласило его на работу, без оснований расторгло договор и не заплатило.