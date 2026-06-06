Застрявший в Китае российский подросток вылетел домой

Российский подросток, несколько дней находившийся в аэропорту Гуанчжоу после расторжения контракта с модельным агентством, отправился в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщили в Генеральном консульстве России.

«Обратилась мать, пришла в Генеральное консульство с несовершеннолетним ребенком, сообщила. Сообщила, что они вдвоем находятся в Гуанчжоу, ребенок не был один», — уточнили в дипмиссии.

Мать рассказала, что у них не было денег на билеты, поэтому вернуться на родину они не могли.

«Дипломаты оказали поддержку в возвращении матери и ребенка в Россию. Они вылетели в Москву прямым рейсом и должны быть в России», — подчеркнули в консульстве.

В социальных сетях ранее появилась информация, что 15-летний мальчик находился в аэропорту Гуанчжоу несколько дней без денег после неожиданного разрыва контракта с модельным агентством.

Ранее пропавший в Таиланде россиянин спустя три дня вернулся к семье.