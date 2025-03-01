У исполнительного директора корпорации Neuralink Шивон Зилис родился еще один, четвертый по счету, ребенок от миллиардера Илона Маска. Она сообщила об этом в соцсети Х .

Зилис рассказала, что назвала сына Селдоном Ликургом. Это 14-й по счету ребенок предпринимателя.

«Мы обсудили это с Илоном и в свете дня рождения прекрасной Аркадии решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — отметила она.

По словам Шивон, у ребенка отличное здоровье и золотое сердце. В ответ на пост Маск поставил эмодзи в виде сердечка.

Ранее предприниматель занял первую строчку рейтинга супермиллиардеров по версии Altrata — его состояние оценили в 419,4 миллиарда долларов. В список вошли 24 человека со всего мира, в том числе основатель Amazon Джефф Безос, французский бизнесмен и владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно и генеральный директор корпорации Meta* Марк Цукерберг.