У Маска родился 14-й ребенок — четвертый от Шивон Зилис
Исполнительный директор Neuralink Зилис родила от Маска четвертого ребенка
У исполнительного директора корпорации Neuralink Шивон Зилис родился еще один, четвертый по счету, ребенок от миллиардера Илона Маска. Она сообщила об этом в соцсети Х.
Зилис рассказала, что назвала сына Селдоном Ликургом. Это 14-й по счету ребенок предпринимателя.
«Мы обсудили это с Илоном и в свете дня рождения прекрасной Аркадии решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — отметила она.
По словам Шивон, у ребенка отличное здоровье и золотое сердце. В ответ на пост Маск поставил эмодзи в виде сердечка.
Ранее предприниматель занял первую строчку рейтинга супермиллиардеров по версии Altrata — его состояние оценили в 419,4 миллиарда долларов. В список вошли 24 человека со всего мира, в том числе основатель Amazon Джефф Безос, французский бизнесмен и владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно и генеральный директор корпорации Meta* Марк Цукерберг.
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