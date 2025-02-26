Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

WSJ: Маск стал лидером рейтинга супермиллиардеров по версии Altrata

Американский предприниматель, руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск возглавил список супермиллиардеров, в который входят 24 человека со всего мира. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Altrata.

По словам исследователей, сегодня можно говорить о новой категории ультрабогатых людей, супермиллиардерах, чье состояние оценивается минимум в 50 миллиардов долларов. Altrata внесла в список 24 человека, первое место занял Маск — его состояние оценили в 419,4 миллиарда долларов.

За ним расположились основатель Amazon Джефф Безос, владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно, глава технологической компании Oracle Ларри Эллисон и генеральный директор корпорации Meta* Марк Цукерберг.

Всего на 24 богатейших человека приходится 3,3 триллиона долларов, что сопоставимо с номинальным ВВП Франции. Состояние 16 человек превышает 100 миллиардов долларов.

В конце января стало известно, что состояние Арно за день уменьшилось на 11 миллиардов долларов. В итоге глава LVMH опустился на пятое место в рейтинге богатейших людей по версии Forbes.

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