У машины Вучича на ходу отвалилось колесо

У автомобиля, в котором находился сербский президент Александр Вучич, на ходу отвалилось колесо. Об этом сообщило агентство Tanjug .

Лидер Венгрии попросил «не устраивать из-за этого много шума». Он рассказал, что после визита в Меленци поехал в Мокрин. Во время поездки у машины произошла проблема с колесом.

«Лопнула ли шина, взорвалась ли она или бог знает что еще, это должны определить компетентные органы», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что ему пришлось пересесть в другой автомобиль.

По данным агентства, колесо отлетело у бронированной машины президентского кортежа. На появившихся в Сети видеозаписях видно, что из-под авто пошел дым, и после этого заднее колесо отлетело. Когда это произошло, к машине подошли сотрудники президентской охраны.

Ранее в Латвии оконфузилась министр иностранных дел Байба Браже. Она пожаловалась, что в Риге ее вез таксист, который во время поездки разговаривал с ней на русском языке, и потребовала объяснений у агрегатора. Позже выяснилось, что за рулем такси был украинец, который еще не успел выучить латышский язык.