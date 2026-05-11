Король Малайзии султан Ибрагим, побывав в России, рассказал о появлении у него российского лимузина Aurus Senat. Об этом он написал в Facebook*.

Король Малайзии прибыл в Москву на празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные связи и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», — указано в публикации.

Церемония передачи лимузина Aurus Senat прошла в музее «Гараж особого назначения» в Москве. Aurus славится сочетанием передовых технологий и строгих стандартов безопасности.

В прошлом году в преддверии визита российского лидера в Индию в The Economic Times появилась статья об автомобиле Aurus Senat Владимира Путина. Как написали авторы материала, машина поражает внутренней роскошью, сравнимой с пятизвездочным отелем, и безопасностью, как у укрепленной крепости. Автомобиль стал символом власти и престижа.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.