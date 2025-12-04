Роскошь с непробиваемой защитой. В Индии ожидают появления Aurus Senat Путина

Автомобиль Aurus Senat президента России Владимира Путина по своей внутренней роскоши соперничает с пятизвездочным отелем, а по безопасности — с укрепленной крепостью. Машина стала настоящим символом власти и репутации, отметили в статье The Economic Times в преддверии визита российского лидера в Индию.

Журналисты напомнили, что Aurus Senat всегда сопровождает Путина во время международных поездок, восхищая мировых лидеров сочетанием роскоши и непробиваемой защиты.

«Когда он прибудет в Нью-Дели, это будет не просто поездка — это будет заявление: Россия здесь», — подчеркнули в материале.

Во время саммита ШОС в Китае Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди около часа провели в салоне Aurus, обсуждая ключевые вопросы во время поездки по городу.

В начале июля президент России рассказывал, что Aurus Senat заинтересовались лидеры Объединенных Арабских Эмиратов и КНДР Мухаммед бен Зайд и Ким Чен Ын. Путин отметил, что у них были вопросы по производству и насчет отдельных деталей автомобиля. Глава государства обращал внимание, что это исключительно отечественная разработка.