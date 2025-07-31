Глава ФБР нашел мешки с документами о связях Трампа с Россией

Конфиденциальные документы, связанные с началом расследования якобы связей президента США Дональда Трампа с Россией, нашли в мешках для сжигания. Их обнаружил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель, сообщил Fox News .

По данным телеканала, мешки для сжигания используют для уничтожения документов, которые имеют статус секретных. В секретной комнате ФБР находились тысячи таких бумаг.

Американская разведка получила от зарубежных источников указание на то, что «ФБР сыграет роль в распространении информации о предполагаемых связях Трампа с Россией». Это было еще до начала скандального расследования.

В 2017 году спецслужбы опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Расследование о связях президента США Дональда Трампа с российским властями не нашло подтверждения.