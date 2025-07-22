У девочки из Швеции начал расти микропенис после того, как отец практиковал «метод кенгуру»

NYP: в Швеции у 10-месячной девочки начал расти пенис из-за геля с тестостероном

У девочки в Швеции начал расти микропенис после контакта с отцом. Об этом сообщила газета New York Post .

Оказалось, отец регулярно использовал тестостероновый гель для лечения возрастного снижения гормонов. При этом он практиковал так называемый «метод кенгуру» — выкладывал новорожденную дочь голышом себе на грудь для укрепления контакта.

Когда девочке исполнилось 10 месяцев, родители стали замечать, что клитор девочки увеличился, а половые губы начали срастаться, образуя нечто вроде мужской мошонки. Анализы показали уровень тестостерона в пять раз выше нормы для младенцев женского пола, и после прекращения контактов с гелем состояние ребенка постепенно нормализовалось.

Эксперты объясняют, что гормоны легко проникают через кожу младенцев и могут вызывать необратимые изменения при длительном воздействии. Особую опасность представляет то, что большинство родителей не знают об этой угрозе.