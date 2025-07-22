У девочки из Швеции начал расти микропенис после того, как отец практиковал «метод кенгуру»
NYP: в Швеции у 10-месячной девочки начал расти пенис из-за геля с тестостероном
У девочки в Швеции начал расти микропенис после контакта с отцом. Об этом сообщила газета New York Post.
Оказалось, отец регулярно использовал тестостероновый гель для лечения возрастного снижения гормонов. При этом он практиковал так называемый «метод кенгуру» — выкладывал новорожденную дочь голышом себе на грудь для укрепления контакта.
Когда девочке исполнилось 10 месяцев, родители стали замечать, что клитор девочки увеличился, а половые губы начали срастаться, образуя нечто вроде мужской мошонки. Анализы показали уровень тестостерона в пять раз выше нормы для младенцев женского пола, и после прекращения контактов с гелем состояние ребенка постепенно нормализовалось.
Эксперты объясняют, что гормоны легко проникают через кожу младенцев и могут вызывать необратимые изменения при длительном воздействии. Особую опасность представляет то, что большинство родителей не знают об этой угрозе.
Немногие понимают, насколько сильными бывают эти препараты. В итоге после того как родители понимают, что произошло, они впадают в отчаяние.
Йованна Дальгрен
профессор эндокринологии
Дальгрен отметила, что в ее практике это уже шестой подобный случай. Так, у 10-летнего мальчика развилась грудь после того, как он спал в одной постели с матерью, которая использовала крем с эстрогеном.
Сейчас, когда гормональная терапия становится все популярнее, врачи дают четкие рекомендации. Необходимо мыть руки с мылом после нанесения геля, выдерживать шестичасовой интервал перед контактами с детьми и носить закрытую одежду в местах нанесения препарата.
Ранее специалисты Детского клинического центра имени Рошаля спасли восьмилетнего ребенка, которому в бронхи попал пластиковый колпачок. Мальчик страдал пневмонией, которую не удавалось вылечить в течение полугода.