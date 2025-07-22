Вдохнувшего пластиковый колпачок ребенка спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли восьмилетнего ребенка, которому в бронхи попал пластиковый колпачок. Мальчик страдал пневмонией, которую не удавалось вылечить в течение полугода.
Врачи провели тщательное обследование и обнаружили в бронхах правого легкого воспаление и нарушение вентиляции.
«С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул», — пояснил заведующий хирургическим отделением № 2 Никита Степаненко.
Вмешательство продолжалось около получаса и завершилось успешно.
Ребенка выписали с хорошим самочувствием.
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