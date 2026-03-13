Бывший президент Бразилии Болсонару попал в больницу с пневмонией

Диагноз бактериальная пневмония поставили врачи больницы DF Star бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Из опубликованного в Instagram* супругой политика бюллетеня следует, что экс-лидера страны поместили в реанимацию.

Врачи заявили, что задыхающегося и находящегося в лихорадке Болсонару доставили в больницу в пятницу, 13 марта. Проведенные анализы показали, что политик подхватил бактериальную пневмонию. Ему поставили капельницу с антибиотиками.

Жена бывшего бразильского президента предупредила журналистов, что она останется с мужем в больнице, куда запретили проносить телефоны. Она поблагодарила всех, кто молится за ее супруга.

В конце ноября полиция Бразилии добилась отправки под стражу бывшего президента страны Жаира Болсонару, отбывавшего домашний арест по делу о подготовке государственного переворота.

Федеральная полиция обратилась в Верховный суд с жалобой на толпу, которая собралась около дома политика. Правоохранители увидели в этом угрозу беспорядков и добились от Верховного суда отправки в следственный изолятор.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.