У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера

Во вторник, 30 декабря, у берегов Стамбула в Мраморном море столкнулись два нефтяных танкера. Об этом РИА «Новости» сообщили в турецком Министерстве транспорта и инфраструктуры.

По информации ведомства, ЧП произошло вблизи района Кючюкчекмедже.

«Танкер Kalbajar длиной 141 метр под флагом Азербайджана столкнулся с танкером Alatepe длиной 115 метров под флагом Турции», — уточнили в министерстве.

На место происшествия выдвинулись спасатели, также к судам направили буксир.

Столкновение произошло на фоне ураганного ветра скоростью до 75 километров в час, который наблюдается во вторник в Стамбуле. Стихия привела к отмене ряда паромных маршрутов.

