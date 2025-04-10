У берегов Мальты засняли редкого 50-метрового хищника с опасным ядом

Морской биолог Алан Дейдан обнаружил у берегов Мальты гигантскую сифонофору (Praya dubia), чьи щупальца выделяют опасный для человек яд. Об этом сообщил сайт Lovin Malta .

Биолог рассказал, что сфотографировал морского хищника на глубине около 25 метров. Сифонофоры этого вида могут достигать длины до 50 метров, уступая только морским червям, которые вырастают до 60 метров.

Дейдан подчеркнул, что Praya dubia привлекают добычу благодаря своему биолюминесцентному свечению. После обнаружения богатого пищей участка сифонофора распускает сеть щупалец, покрытых нематоцистами, которые выделяют мощный яд.

Биолог предупредил, что токсин способен парализовать или убить жертву при контакте. Этот яд опасен и для человека. Дейден добавил, что в рацион Praya dubia входят «студенистые морские обитатели, мелкие ракообразные и, возможно, мелкие рыбы и мальки».

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