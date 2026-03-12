У берегов Ирака после обстрела загорелись два танкера

У берегов Ирака, недалеко от границы с Кувейтом, под обстрел попали два нефтяных танкера, принадлежащих иностранным компаниям. Об этом сообщил портал Shafaq News .

После удара на борту обоих танкеров начались сильные пожары. Суда могли быть связаны с США, однако точных данных об их принадлежности журналисты не привели.

Удар, по предварительной информации, мог нанести Иран. Официальной реакции иракских властей на произошедшее пока нет.

Ранее в Багдаде беспилотник ударил по центру дипломатической поддержки США, расположенному рядом с иракскими военными базами и аэропортом. За последнюю неделю от предполагаемых иранских ударов пострадали несколько посольств и консульств Соединенных штатов, включая посольское здание в Эль-Кувейте и консульство в Дубае.