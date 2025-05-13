Сегодня 14:17 Небольшой узелок в простате. Байдену пришлось обследоваться из-за новой болячки 0 0 0 Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден провел 9 мая в больнице в Филадельфии. Там ему провели медицинское обследование из-за небольшого узелка в простате.

У мужчин в возрасте американского политика (ему 82 года) часто возникают проблемы с простатой. У Байдена обнаружили небольшой узелок, который потребовал дополнительного внимания, сообщила газета The New York Times. «Представитель отказался сообщать какие-либо дополнительные подробности о его лечении», — отметили авторы материала. Они напомнили, что Байден покинул президентский пост, будучи самым пожилым американским лидером в истории. На протяжении всего срока правления его преследовали опасения по поводу возраста и здоровья. В конечном итоге политик отказался от участия в кампании по переизбранию. В феврале 2024 года, когда Байден был еще президентом, его лечащий врач объявил его «годным к службе». Тогда политик прошел плановый медицинский осмотр в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида.

Фото: РИА «Новости»

Болезни Байдена Чаще всего СМИ обращали внимание на ухудшение когнитивных способностей Байдена. Недавно газета The Guardian сообщила, что некоторые помощники экс-президента пытались скрыть ухудшение состояния его здоровья во время предвыборной кампании. «Мы пытались оградить его от собственных сотрудников, поэтому многие люди не осознавали масштабы деградации, начавшейся в 2023 году», — заявил один из высокопоставленных помощников. Экс главный помощник Камалы Харрис Дэвид Плоуфф считает, что Байден слишком поздно вышел из предвыборной гонки, чем подставил Демпартию. Как минимум с 2022 года бывший американский лидер стал чаще терять мысль в своей речи и забывать имена главных помощников. Когда он не мог без запинок произнести двухминутное видеообращение, его снимали на две камеры, чтобы с помощью монтажа это было менее очевидно.

Фото: РИА «Новости»

В феврале 2024 года терапевт опубликовал заключение по результатам обследования Байдена. Врач пришел к выводу, что экс-президент страдает от нескольких заболеваний, в том числе апноэ во сне. Этот недуг представляет собой прекращение легочной вентиляции, что приводит к снижению работоспособности, ухудшению памяти и интеллектуальной деятельности. Помимо этого, доктор обнаружил у Байдена спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс, проявляющийся в виде «учащенного прочищения горла». «У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений, проявляющихся в виде пятен на коже. Черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция находятся в норме, тремор отсутствует, синюшность, цианоз и отеки отсутствуют», — следует из документа. Хирург и профессор университета Джона Хопкинса Марти Макари заявлял о прогрессирующей деменции у Байдена. По словам врача, на сегодняшний день это заболевание неизлечимо.