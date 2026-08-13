У Аляски кит перевернул яхту с семьей из трех человек

У побережья Аляски кит перевернул и потопил яхту с семьей из трех человек на борту. Об этом сообщил портал KTUU .

Таня Льюис с мужем и 23-летним сыном Лу ночевали на паруснике 1960-х годов. Ночью 29 июля, пока родители спали, а Лу читал, он услышал удар, и лодка стала быстро тонуть — в нее врезался кит.

Женщина рассказала, что времени на сбор вещей не было. Они сразу бросились к надувной шлюпке, однако и та перевернулась. В итоге супруги выправили ее и добрались до берега. Сын плыл за ними, схватившись за рюкзак.

На пляже они развели костер и провели так всю ночь, а утром людей забрали спасатели. Таня, несмотря на все трудности, назвала ночь волшебной. По ее словам, все члены семьи собрались у костра, такого случая больше не повторится.

Ранее на Байкале перевернулась лодка, которая катала туристов на надувном «диване».