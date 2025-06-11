У Трампа проявился еще один загадочный синяк

На правой руке президента США Дональда Трампа снова появился заметный синяк. Он пытался скрыть его макияжем, сообщила газета The Daily Beats .

Журналисты и пользователи соцсетей уже не первый раз обсуждают эту странную отметину, которая была впервые замечена весной 2024 года во время судебного разбирательства Трампа в Нью-Йорке против порноактрисы Сторми Дэниэлс.

С тех пор синяк несколько раз попадал в объективы камер, особенно отчетливо он был виден в феврале после плотного графика рукопожатий с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

В апреле синяк политика снова заметили на церемонии вручения трофея главнокомандующего в Вашингтоне, когда Трамп держал в руках футбольный мяч.

Теперь отметина появилась вновь — журналисты увидели ее на фото с военной базы Форт-Брэгг, где президент выступал с речью к 250-летию армии США и резко высказывался по поводу беспорядков в Лос-Анджелесе.

В тот же день Трамп, недавно споткнувшийся и чуть не упавший при посадке на борт Air Force One, показал руку с синяком во время выступления в Белом доме. На фотографиях видно, что участок под костяшками был покрыт слоем грима.

Позже Трамп дал интервью журналистке для подкаста New York Post «Pod Force One», где синяк снова оказался в центре внимания. Президенту скоро исполнится 79 лет, и обсуждение его физической формы в американской прессе не утихает.

Сама журналистка позднее упомянула в своей колонке, что синяки на тыльной стороне руки Трампа — результат бесконечных рукопожатий с американцами.

Врачи считают, что у пожилых людей такое возможно, но не исключают и другие причины — например, возрастные изменения, артрит или даже проблемы со свертываемостью крови.

Авторы The Daily Beats напомнили, что Дональд Трамп стал самым возрастным президентом, избранным в США, хотя сам он часто критиковал возраст Байдена.

Ранее губернатор Калифорнии пригрозил Трампу судом.