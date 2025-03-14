У 20-летнего сына Лукашенко разглядели залысины

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай прибыл вместе с отцом в Москву. Журналисты разглядели у молодого человека залысины на голове, на снимки с Лукашенко-младшим обратил внимание «Антиглянец».
Фотографы запечатлели 20-летнего Николая в профиль, демонстрируя его лицо крупным планом. На этом кадре можно было увидеть залысины на голове Лукашенко-младшего.
«Юный наследник белорусского президента может вскорости разблокировать для себя образ Юры Борисова», — написал автор поста.
Внешность младшего сына президента Белоруссии стала часто привлекать внимание международных СМИ, ведь он не раз сопровождал Лукашенко-старшего в заграничных командировках. В России о Николае узнали после того, как он посетил парад Победы в Москве в 2020 году. Сейчас сын Лукашенко получает высшее образование в Китае.
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