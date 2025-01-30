Самые привлекательные принцы и сыновья политиков. От Коли Лукашенко до Хусейна ибн Абдаллы

По ком сохнут девушки в соцсетях? Кто-то по музыкантам или актерам, а кто-то — по Лукашенко-младшему или двухметровому сыну Дональда Трампа. О вкусах, как говорится, не спорят. Кто еще из сыновей политиков неоднократно попадал в подборки «самых горячих» или «самых завидных женихов», разбирался 360.ru

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко

Младший сын Александра Лукашенко родился 31 августа 2004 года.

Отец начал брать его на разные публичные мероприятия в совсем юном возрасте. Так, например, в республиканском субботнике Коля принял участие, когда ему было всего три года.

Интересно У Лукашенко есть три сына от первого брака: Виктор (1975 года рождения), Дмитрий (1980 года рождения) и Николай (2004 года рождения). Также у президента Белоруссии есть семеро внуков. У Лукашенко есть три сына от первого брака: Виктор (1975 года рождения), Дмитрий (1980 года рождения) и Николай (2004 года рождения). Также у президента Белоруссии есть семеро внуков.

Затем он не раз сопровождал Лукашенко-старшего в поездках по стране и заграничных командировках. В России о Николае заговорили после того, как он вместе с отцом посетил парад Победы в Москве в 2020 году.

Фото: РИА «Новости»

Из-за того, что на трибуне они сидели недалеко от президента Владимира Путина, Коля засветился во время телетрансляции, после чего его внешность начали бурно обсуждать в соцсетях. Многие девушки посвящали ему посты в Twitter (ныне X). В том же 2020-м Николай стал героем множества мемов из-за видео, на котором его отец в бронежилете пролетает на вертолете над Минском. Коля был вместе с ним в соответствующем облачении. «Вдумчивый парень» В школе Коля учился отлично и в 2022-м выпустился с золотой медалью. Лукашенко-старший тогда записал обращение к выпускникам, выбрав неожиданный аутфит: на политике была футболка с надписью «Сын», а снимали его речь на фоне мотоцикла. Президент Белоруссии пообещал, что после школы подросткам станет легче жить, при условии что они правильно определят свой путь. Также он посоветовал им вовремя устраиваться на работу, создавать семьи и заводить детей.

Высшее образование Лукашенко-младшего отправили получать в Китай по программе обмена студентами. Сейчас он учится в Пекинском университете. Летом 2024-го о его успехах рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» секретарь партийного комитета вуза Хао Пин.

Он очень скромен, никому не говорит, что сын президента. Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень. Хао Пин

В том же году власти Канады внесли Николая в свои санкционные списки.

Сын президента США Бэррон Трамп

Фото: KEVIN LAMARQUE / Global Look Press

Бэррон Уильям Трамп — пятый, самый младший сын президента США. Он появился на свет 20 марта 2006 года, когда его отцу было 59 лет. Общее образование мальчик получил в старейшей независимой школе Columbia Grammar & Preparatory School и Епископальной школе святого Андрея. Затем три года ходил в частную Oxbridge Academy во Флориде, а после поступил в Нью-Йоркский университет. Причем вуз выбрал сам, отступив от давней семейной традиции учиться либо в Пенсильванском, либо в Джорджтаунском университете. Бэррон вырос очень высоким (206 сантиметров) и привлекательным молодым человеком. По слухам, рост сына вызывает у Трампа-старшего некоторое раздражение и он не особенно любит появляться с ним на публике, потому что сын заставляет чувствовать себя меньше, в то время как политику нравится представать перед людьми внушительным.

Сын зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Илья Медведев родился 3 августа 1995 года. После школы изучал международное право в МГИМО. В 2016-м молодой человек дал свое первое интервью «МК», рассказав об увлечениях и планах на будущее.

Тогда он отметил, что любит спорт (футбол и фехтование) и искусство, особенно ходить в театры — в Петербурге всегда старается попасть в Мариинский и Александринский, а в Москве много раз посещал «Табакерку» (к слову, Илья и сам был очень артистичным, в детстве даже снялся в нескольких выпусках «Ералаша»).

Фото: РИА «Новости»

Говоря о работе, сын Медведева признался, что ему было бы интересно попробовать себя в юридической сфере. Особенно, по его словам, ему нравится работа корпоративного юриста, но не в крупной госкорпорации. «Наоборот. Мне интересно заниматься тем, что интереснее для молодых, например сферой технологий», — пояснил он. Также молодой человек рассказал, что любит путешествовать, особенно по России.

Санкт-Петербург очень люблю, потому что это мой родной город. И на Камчатке мне очень понравилось. Это огромное удовольствие — путешествовать по нашей стране. Илья Медведев

Как и отец, Илья является членом «Единой России». Он вступил в партию в 2022 году, билет ему вручал секретарь генсовета Андрей Турчак. Осенью 2023 года Медведев-младший впервые принял участие в совещании ЕР о развитии новых регионов России.

Сын экс-губернатора Калифорнии Патрик Шварценеггер Сыну знаменитого Арнольда Шварценеггера Патрику 30 лет. Он строит карьеру актера и фотомодели. Помимо этого, занимается бизнесом.

Свою первую компанию по производству мужской одежды Project360 он основал, когда ему было всего 15 лет. При поддержке родителей, конечно, но тем не менее.

Фото: Billy Bennight / Global Look Press

Известно, что у Патрика есть контракт с модельным агентством L.A. Models. А в 2011 году он стал лицом бренда Hudson Jeans. Что же до съемок в кино, то среди ролей Шварценеггера-младшего отмечают его участие в фильме «Одноклассники-2», а также в романтической драме «Полночное солнце». В конце 2024 года он сделал предложение модели Эбби Чемпион спустя восемь лет отношений. Кольцо с двумя крупными камнями он вручил на пляже на берегу океана. Рядом с ними было большое сердце, собранное из красных роз. Сделав множество красивых снимков, пара отправилась праздновать помолвку дома с родными.

Принц Греции Ахилес-Андреас

Ахилес-Андреас родился 12 августа 2000 году. Его родители — греческий принц Павел и кронпринцесса Греции Мария-Шанталь.

Фото: Photo Image Press / Global Look Press

Молодого человека считают завидным холостяком и настоящим красавцем. Свое будущее Ахилес связывает с шоу-бизнесом и кино. Первые шаги на этом пути он уже сделал, поучаствовав в съемках телевизионной мыльной оперы «Дерзкие и красивые». Правда, злые языки говорят, что место в сериале для него выбила родная тетя Теодора. В интервью Paper несколько лет назад принц рассказывал, что его вдохновляют очень многие голливудские актеры. «Леонардо Ди Каприо, я уверен, является примером для подражания для всех. На данный момент я бы назвал Брэда Питта, Джейка Джилленхола и Эдди Редмэйна — это моя лучшая тройка на данный момент», — пояснил он.

Принц Брунея Абдулла Матин

Принц Абдулла Матин — четвертый сын и десятый ребенок султана Брунея Хассанала Болкиаха от его бывшей жены Мариам Хаджи Абдул-Азизы.

Фото: Peerapon Boonyakiat / Global Look Press

Образование наследник султана получал в Королевском колледже Лондона, где изучал международную политику. Помимо этого, Абдулла прошел обучение в Летной школе обороны Королевских ВВС Великобритании. В 2016 году Tatler Asia включил принца в топ-50 самых завидных бакалавров Азии. Среди любимых увлечений принца — игра в поло. Причем играет он на достаточно высоком уровне. В 2017-м и 2019-м представлял Бруней на Играх полуострова Юго-Восточной Азии. В январе 2024 года Абдулла женился на внучке высокопоставленного советника Анише Исе Калебич. Торжество длилось целых 10 дней. У избранницы принца есть собственный бренд одежды — Silk Collective. Кроме того, она является совладельцем турфирмы Authentirary.

Кронпринц Дубая Хамдан бин Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум

Дубайский принц живет словно герой сказок «Тысяча и одна ночь», обожает роскошь, ни в чем себе не отказывает и ни от кого это скрывает. А благодарная публика только и рада за ним наблюдать.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

В Instagram* за его персоной следят свыше 10,4 миллиона подписчиков. Хамдан не устает постить фото из разных уголков света, в роскошных интерьерах, хвастаться полетами на частных самолетах и так далее. Среди любимых хобби миллиардера — «Формула-1», соколиная охота и конный спорт. Он отлично ездит верхом и не раз выигрывал скачки. Еще одна страсть Хамдана — породистые жеребцы и верблюды. За одного он запросто отдал почти три миллиона долларов. А дома принцу нравится держать белых тигров и львов. Летом 2024 года наследного принца Дубая назначили вице-премьером и министром обороны ОАЭ. Вторым вице-премьером стал министр иностранных дел Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.

Наследный принц Иордании Хусейн ибн Абдалла Хусейн ибн Абдалла — старший сын короля Абдаллы II и королевы Рании, с 2009 года — наследник престола в Королевстве Иордания.

Принц учился в Королевской академии в городе Мадаба, затем в Штатах. Принц свободного говорит на трех иностранных языках — английском, французском и иврите.

Фото: IMAGO:Royal Hashemite Court / Global Look Press

Хусейн руководит фондом поддержки развития науки среди молодежи, занимается благотворительностью и увлекается футболом. Еще одно его хобби — коллекционирование мотоциклов. Он часто сопровождает своего отца на различных мероприятиях в Иордании и за рубежом. В 2016-м принц стал самым молодым участником заседания Совета Безопасности ООН. В Instagram* у Хусейна несколько сотен тысяч подписчиков и множество комментариев от поклонниц, которые умоляют его о предложении руки и сердца. В 2023-м, правда, он перестал быть холостяком, женившись на архитекторе Раджве Аль Саиф. На свадьбу пригласили 1700 гостей. Чего там только не было, в том числе семиярусный торт.

Мохаммед бин Хамад бин Халифа Аль Тани

Мохаммед — один из сыновей бывшего эмира Катара. Его постоянно включают в разные списки самых привлекательных холостяков Ближнего Востока.

Фото: U.S. Department of State from United States

Известно, что Мохаммед серьезно занимался конным спортом (даже был капитаном сборной страны), у него отличная форма и блестящее образование (степень MBA Гарвардского университета). Свободно говорит на английском и французском. Также он принимал активное участие в подготовке к чемпионату мира по футболу в 2022 году. Проходил он, правда, с чередой скандалов. Особенно возмущал болельщиков запрет на продажу и распитие алкоголя на стадионах во время просмотра матчей.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.