Тысячи российских туристов застряли на пересадках и не могут вернуться в Россию

РСТ: из-за отмен стыковок 6–8 тысяч туристов не могут вернуться в РФ

Ограничение авиасообщения на Ближнем Востоке затронуло российских туристов не только в регионе, но и на популярных островных направлениях. Тысячи человек не могут вернуться на родину из-за отмены стыковочных рейсов в странах Персидского залива, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

По предварительной оценке, временно не смогли вылететь в Россию шесть-восемь тысяч туристов с билетами на пересадочные рейсы через ближневосточные хабы.

«Речь идет о путешественниках на Мальдивах, Сейшелах и в Шри-Ланке», — уточнили в РСТ.

Представители организации добавили, что на момент оценки в Саудовской Аравии находились порядка 1000 организованных туристов из России, в ОАЭ — около 50 000 и до 100 000 россиян с паспортом РФ с учетом самостоятельных путешественников, в Омане — около 800–900 человек.

По данным властей ОАЭ, за последние часы аэропорты и национальные авиаперевозчики помогли примерно 20,2 тысячи пассажиров, чьи рейсы перенесли из-за ситуации в регионе. Причем в большинстве случаев расходы на продление проживания туристов на время ограничения воздушного пространства власти страны взяли на себя.