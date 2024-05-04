Тысячи отравленных мышьяком книг изъяли из библиотек в Германии | 360°

Мир 04 мая 2024, 19:14 Тысячи отравленных мышьяком книг изъяли из библиотек в Германии Europe 1: в Германии из библиотек изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг Freepik

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Библиотеки Германии и Страсбурга очистили от отравленных мышьяком книг. Опасную литературу изымали несколько последних недель, сообщил телеканал Europe 1.

«В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк — продукт, который опасен при вдыхании», — объяснил сотрудник Национальной и университетской библиотеки Страсбурга Жером Швейцер.

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Журналисты пояснили, что сотрудникам европейских читален пришлось освободить полки от всех книг с обложками зеленого цвета. Швейцер добавил, что на некоторых изданиях остались обложки, содержащие мышьяк, но они скрыты под переплетами.

«Придется раскрывать каждую книгу, чтобы понять, есть ли у нее такая обложка», — сказал он.

По словам работника библиотеки, проверка книг может занять несколько месяцев, так как в читальне хранятся тысячи произведений XIX века.

За два года из европейских библиотек украли свыше 170 раритетных изданий XIX века сочинений русских литературных классиков. Среди похищенного — книги поэта Александра Пушкина.