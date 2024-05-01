«Операция Пушкин». Раритетные издания российских классиков похитили в библиотеках Европы | 360°

Мир 01 мая 2024, 19:50 «Операция Пушкин». Раритетные издания российских классиков похитили в библиотеках Европы NYT: более 170 редких изданий книг русских классиков украли из библиотек Европы РИА «Новости»

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Более 170 раритетных изданий XIX века сочинений русских литературных классиков похитили в европейских библиотеках в течение двух лет. Об этом сообщила The New York Times.

Среди них оказались книги русского поэта Александра Пушкина.

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Полицейская служба Европейского союза задержала девять человек грузинского происхождения, подозреваемых в хищениях. Часть книг злоумышленники успели продать на аукционах, и поэтому вернуть их в фонды будет проблематично.

Расследование, которое получило название «Операция Пушкин», координировала французская полиция.

В Москве из квартиры одного из создателей советского ядерного оружия Всеволода Чубукова похитили старейшую коллекцию сочинений Пушкина. Ущерб составил примерно 650 тысяч рублей. Похитители вынесли 25 книг, в том числе издание романа «Евгений Онегин», который оказался самой дорогой похищенной злоумышленниками книгой.