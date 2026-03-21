Тысячи людей приехали в Тбилиси на панихиду по патриарху Грузии

В Тбилиси продолжается панихида по католикосу-патриарху всея Грузии Илие II. Тысячи верующих из разных регионов приезжают, чтобы отдать дань уважения духовному лидеру страны, сообщило РИА «Новости» .

Для участия в траурных мероприятиях предоставили бесплатный транспорт из регионов. Поток людей в столицу не иссякает: у храмов выстраиваются очереди, верующие непрерывно приходят, чтобы проститься с патриархом.

Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II скончался 17 марта в тбилисской клинике в возрасте 93 лет. Его патриаршество стало самым долгим в истории Грузинской церкви. В стране объявили траур, который продлится до похорон патриарха, запланированных на 22 марта. Каждый день будут звонить в колокола в память о патриархе.

Ранее МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью патриарха Грузии Илии II.