В Грузии до 22 марта каждый день будут звонить в колокола в память о патриархе

Все храмы и монастыри Грузинской православной церкви до 22 марта будут каждый полдень звонить в колокола в память об умершем католикосе-патриархе Илии II. Об этом сообщили в пресс-службе патриархии.

В воскресенье в Тбилиси пройдут похороны владыки. Свой последний покой он обретет в Сионском кафедральном соборе.

Местоблюстителем престола назначили митрополита Шио (Муджири).

Илия II умер вечером 17 марта в реанимации, куда его доставили с кровотечением желудка. Ему было 93 года, из которых 48 он возглавлял Грузинскую православную церковь.

Соболезнования выразили и в России, в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Последний рассказал, что очень тепло и доверительно общался с Илией, несмотря на трудности в российско-грузинских отношениях.