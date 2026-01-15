Тысячи крабов сбежали из перевернувшегося грузовика на севере Ирландии

UPI: в Ирландии 15 тысяч крабов сбежали из перевернувшегося грузовика

На севере Ирландии грузовик, перевозивший почти 15 тысяч живых крабов, оказался в кювете. Ракообразные рассыпались по дороге и близлежащим полям. Об этом сообщило издание UPI .

Авария произошла на трассе R238 рядом с деревней Редкасл. Водитель не пострадал, но контейнеры с крабами, предназначенными для ресторанов и магазинов Португалии, получили повреждения. Ущерб составил 70 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 5,5 миллиона рублей.

На место происшествия прибыла ремонтная бригада. Специалистам пришлось не только поднять фургон, но и вручную собрать разбежавшихся ракообразных. Владелец компании-перевозчика рассказал, что около 10 человек несколько часов занимались ловлей крабов и возвращали их в мешки.

В ходе 18-часовой операции удалось спасти около 95% груза. Перевернувшееся авто поставили на колеса с помощью крана.

Ранее в США в штате Миссисипи разбился грузовик с лабораторными макаками, зараженными гепатитом С, герпесом и коронавирусом. Часть приматов погибла, остальные сбежали. Фура следовала из Тулейнского университета.