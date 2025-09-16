Тысячи контейнеров с китайскими товарами конфисковали в Греции

Politico: в Греции задержали более 2 тысяч грузовых контейнеров из Китая

В греческом порту Пирей конфисковали более двух тысяч грузовых контейнеров с китайскими товарами. Об этом сообщила газета Politico .

Конфискация стала крупнейшим случаем изъятия грузовых контейнеров в Евросоюзе. Большинство из них содержали электровелосипеды, текстиль и обувь.

«Европейская прокуратура (EPPO) конфисковала 2435 грузовых контейнеров в порту Пирей, крупнейшем в Греции, контрольный пакет акций которого принадлежит китайской государственной компании COSCO», — отметило издание.

В незаконном обороте китайских товаров на территории ЕС обвинили шесть человек. Из-за контрабанды бюджет объединения недополучил около 800 миллионов таможенных сборов и налогов на добавочную стоимость.

Ранее президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая и Индии. Он также обратился к Евросоюзу с просьбой поднять тарифы для этих стран до 100%.