Тысячи израильтян вышли на митинг против правительства Нетаньяху

В Тель-Авиве тысячи человек вышли на антиправительственный митинг против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Основная акция прошла на Театральной площади, где собрались представители левых движений, сообщило РИА «Новости» .

Участники протестов требовали от властей изменить курс в отношении палестинских территорий, отказаться от расширения еврейских поселений и активнее продвигать мирное урегулирование конфликта.

На митинге также звучали призывы защитить демократические институты и создать государственную комиссию по расследованию событий 7 октября 2023 года, когда ХАМАС атаковал территорию Израиля.

Отдельно активисты потребовали освободить палестинских подростков, которые, по их словам, находятся в израильских тюрьмах без суда.

В середине месяца в центре Тель-Авива также прошел антиправительственный митинг. На Театральной площади собрались сотни израильтян.