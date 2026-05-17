Сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива
В центре Тель-Авива прошел антиправительственный митинг. На Театральной площади собрались сотни израильтян, сообщило РИА «Новости».
На митинге собрались сторонники левого политического сектора, традиционно выступающего против политики правительства премьера Биньямина Нетаньяху. Активисты призывают власти проводить мирную политику в регионе.
Израильские либеральные силы настаивают также на создании государственной комиссии по расследованию провала ЦАХАЛ в предотвращении атаки ХАМАС в октябре 2023 года.
Митинг был согласован с властями и проходит без нарушений правопорядка, на месте дежурят полицейские. Аналогичные акции проходят в Иерусалиме, Хайфе и ряде других крупных городов Израиля.
Ранее Нетаньяху объявил, что Израиль разрабатывает проект по нейтрализации угрозы атак беспилотников. Также он анонсировал создание передовых БПЛА собственного производства, которые станут прорывной технологией и «полностью изменят общую картину».