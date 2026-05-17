Сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива

В центре Тель-Авива прошел антиправительственный митинг. На Театральной площади собрались сотни израильтян, сообщило РИА «Новости» .

На митинге собрались сторонники левого политического сектора, традиционно выступающего против политики правительства премьера Биньямина Нетаньяху. Активисты призывают власти проводить мирную политику в регионе.

Израильские либеральные силы настаивают также на создании государственной комиссии по расследованию провала ЦАХАЛ в предотвращении атаки ХАМАС в октябре 2023 года.

Митинг был согласован с властями и проходит без нарушений правопорядка, на месте дежурят полицейские. Аналогичные акции проходят в Иерусалиме, Хайфе и ряде других крупных городов Израиля.

Ранее Нетаньяху объявил, что Израиль разрабатывает проект по нейтрализации угрозы атак беспилотников. Также он анонсировал создание передовых БПЛА собственного производства, которые станут прорывной технологией и «полностью изменят общую картину».