Тысячи человек вышли на акцию против размещения ракет США в Германии

Протесты против планов США разместить ракеты на территории Германии прошли во многих городах страны. Об этом сообщила газета Wiesbadener Kurier .

По данным полиции, около тысячи человек вышли на улицы Висбадена. Демонстранты шли с плакатами в руках, а также выкрикивали лозунги против наращивания вооружений и призывами к международной солидарности.

В Берлине протесты прошли рядом с Бранденбургскими воротами, где десятки людей бурно выражали недовольство планами по размещению американских ракет. Акции носили мирный характер. Нарушений порядка полицейские не зафиксировали.

В январе депутат бундестага Севим Дагделен призвала вывести войска США и ядерное оружие с территории Германии. Она подчеркнула, что американские интересы отличаются от европейских.