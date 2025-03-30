Тысячи человек вышли на акцию против размещения ракет США в Германии

Протесты против планов США разместить ракеты на территории Германии прошли во многих городах страны. Об этом сообщила газета Wiesbadener Kurier.
По данным полиции, около тысячи человек вышли на улицы Висбадена. Демонстранты шли с плакатами в руках, а также выкрикивали лозунги против наращивания вооружений и призывами к международной солидарности.
В Берлине протесты прошли рядом с Бранденбургскими воротами, где десятки людей бурно выражали недовольство планами по размещению американских ракет. Акции носили мирный характер. Нарушений порядка полицейские не зафиксировали.
В январе депутат бундестага Севим Дагделен призвала вывести войска США и ядерное оружие с территории Германии. Она подчеркнула, что американские интересы отличаются от европейских.
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