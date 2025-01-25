Германии посоветовали вывести войска США и ядерное оружие

Американский военный контингент и ядерное оружие необходимо вывести с территории ФРГ. Об этом заявила депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила в соцсети X .

Она отметила, что интересы США отличаются от европейских. По ее словам, американские войска должны покинуть Германию.

«Для Германии настало время вывести американские войска и американское ядерное оружие. Разрушительная вассальная преданность должна быть прекращена», — подчеркнула депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп в частном разговоре раскритиковал действующее руководство Германии и ее торговую политику. В прессе появились сообщения, что с негативными высказываниями в адрес немецких политиков также выступали бизнесмен Илон Маск и американский вице-президент Джей Ди Вэнс. В 2024 году основатель Tesla и SpaceX поддержал правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), а канцлера ФРГ Олафа Шольца назвал «отстойным».