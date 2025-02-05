Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов предложило всем сотрудникам уволиться за компенсацию. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
При увольнении работникам пообещали поступление зарплаты в течение восьми месяцев и сохранение льгот на весь этот срок. Сокращение штата обусловлено задачами, поставленными президентом США Дональдом Трампом.
Одна из таких целей — уменьшение численности государственного аппарата. Одновременно с этим Трамп поставил задачу усилить борьбу с наркокартелями, что входит в число сфер деятельности ЦРУ.
Накануне конгрессмен-демократ Грег Касар призвал уволить Илона Маска с должности главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации Трампа. Газета Washington Post вовсе назвала бизнесмена «теневым президентом США».
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Сотрудникам ЦРУ предложили уволиться
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