Лукашенко помиловал 52 иностранца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Решение приняли по просьбе президента США и глав других государств, исходя из принципов гуманности, а также в рамках жеста доброй воли.
Речь идет об осужденных за участие в террористической, экстремистской и шпионской деятельности и другие преступления на территории Белоруссии.
Всего Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан. Среди них шесть граждан Литвы, по двое — из Германии, Польши и Латвии, по одному — из Великобритании и Франции.
Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил освобождение шестерых сограждан, его слова привел портал LRT.
«Радуюсь, что среди них шесть граждан Литвы», — сказал он.
Ранее Лукашенко также помиловал более 20 раскаявшихся экстремистов.