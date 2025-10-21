В Пентагоне грубо ответили на вопрос, почему Хегсет надел «российский» галстук

Американские власти не прекратили резко отвечать изданию HuffPost . На этот раз критику вызвал вопрос, почему глава Пентагона Пит Хегсет надел на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским галстук в цветах, напоминающих российский флаг.

«Твоя мамка ему купила. Это патриотический американский галстук, придурок», — ответил журналисту помощник главы военного ведомства по связям с общественностью Шон Парнелл.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон добавила, что если такой уровень любви к стране в глазах «левацкого блога» HuffPost — преступление, то Хегсет действительно виновен.

Ранее так же ответила изданию официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос, кто предложил Будапешт как место встречи для Трампа и Владимира Путина. Позднее выяснилось, что репортер опубликовал оскорбительную книгу об американском президенте.