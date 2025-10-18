«Мамка твоя». Представители Трампа грубо поддели журналиста из-за вопроса о встрече с Путиным

Левитт грубо ответила журналисту на вопрос о месте встречи Путина и Трампа

Представители Белого дома ответили грубостью на вопрос журналиста о выборе Будапешта для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило издание HuffPost .

На вопрос корреспондента издания о том, кто предложил венгерскую столицу, Кэролайн Левитт заявила: «Мамка твоя выбрала». Еще через минуту директор по коммуникациям Стивен Чунг подтвердил ее слова.

«Твоя мама», — сказал Чунг.

Выснилось, что журналист, задавший вопрос, ранее опубликовал книгу с критикой в адрес Трампа. Автор книги желал республиканцу поражения на выборах, а название издания содержало оскорбление в адрес бывшего президента.

Журналист, не дождавшись ответа, в своей статье предположил символичность выбора Будапешта. Именно там в 1994 году подписали Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее стало известно, что Путин и его американский коллега могут провести встречу в Венгрии в уикэнд 25–26 октября.