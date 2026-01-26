Филиппо: Медведев прав в своих оценках Зеленского и ЕС в Давосе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев был прав в своих оценках выступления украинского президента Владимира Зеленского в Давосе. Об этом в социальной сети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Медведев всегда говорит крайне прямолинейно, и тут он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского», — написал французский политик.

Он добавил, что европейцы напрашиваются на еще большие неприятности, так как страны Евросоюза обещают украинскому лидеру огромные суммы и перспективу вступления в союз.

По его словам, речь идет о еще 800 миллиардах евро и членстве в ЕС в 2027 году.

Медведев в своем заявлении не стал стесняться в выражениях и назвал европейских лидеров «импотентами», а Зеленского — «неблагодарной наркосвиньей».