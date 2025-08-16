Туск заявил о решающей фазе борьбы за Украину

Началась решающая фаза игры за безопасность Европы и будущее Украины. Об этом в социальной сети X написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Игра за будущее Украины, безопасность Польши и Европы вступила в решающую фазу», — подчеркнул он.

Туск согласился, что российский лидер Владимир Путин — искусный игрок, а Россия «уважает только сильных».

«Вот почему сохранить единство Запада так важно», — добавил польский премьер-министр.

По итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Путин подтвердил, что Россия настроена на скорейшее завершение конфликта с Украиной. Он согласился с утверждением коллеги, что при нем конфликт можно было бы предотвратить.

США и Россия на переговорах на Аляске 15 августа достигли согласия по многим вопросам, но сделку по Украине не заключили. Путин выразил надежду на то, что договоренности станут для урегулирования опорной точкой.