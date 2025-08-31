Протестным митингом встретили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен жители болгарского города Сопота, собравшиеся на площадке перед военным заводом. Видео с места опубликовал организатор акции, лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов .

В пресс-службе политического объединения заявили, что к митингу присоединились рабочие местных предприятий, а также горожане, не согласные с диктатом Брюсселя.

Костадинов подчеркнул, что власти Болгарии держали в секрете время приезда главы Еврокомиссии, чтобы она не столкнулась с реальным отношением жителей страны к своей персоне.

Когда Урсула фон дер Ляйен прибыла на завод, ее машину окружили участники протеста с флагами и транспарантами. Люди хором скандировали «Нацистка!» и требовали, чтобы глава Еврокомиссии уезжала обратно.

«Более 80% болгар не считают Россию врагом, но они видят врага в политике Евросоюза, они видят врага в Урсуле, они видят врага в политике НАТО», — заявил Костадинов.

В конце июля депутаты Болгарии приняли декларацию, в которой поддержали решение Европарламента признать Россию в качестве государства — спонсора терроризма.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Болгария получит ответ на поведение своих парламентариев.