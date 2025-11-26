Туск высказался о навязывании в ЕС признания однополых браков

Евросоюз не сможет навязать Польше выполнение решения Суда ЕС о признании однополых браков, заключенных в других странах блока. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства.

«Не будет так, что Евросоюз сможет нам по этому вопросу что-то навязать», — привел его слова ТАСС.

По словам Туска, кабинет министров сейчас разрабатывает компромиссные правовые решения, которые могли бы устроить парламентское большинство.

Суд ЕС 25 ноября вынес решение по иску двух граждан Польши. Суд постановил, что страна обязана признавать однополые браки, заключенные в других странах объединения. Однако действующее польское законодательство такие союзы не допускает, а конституция определяет брак как союз мужчины и женщины.

На фоне дискуссий о правах ЛГБТ* в Европе в США также меняется политический курс. Сенатор Алексей Пушков в кулуарах ПМЭФ заявил РИА «Новости», что предыдущая американская администрация продвигала трансгендерную* повестку, но после возвращения в Белый дом Дональда Трампа ситуация изменилась.

По его словам, Трамп, опираясь на движение MAGA, выступил за традиционное понимание пола и отверг инициативы демократов, связанные с поддержкой смены пола у детей, признанием однополых браков и допуском трансгендеров в женский спорт.

*ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.