Трамп дал отпор устанавливающемуся в США трансгендерному режиму

Пушков: до прихода Трампа к власти в США устанавливался трансгендерный режим

Предыдущая администрация США взяла курс на «трансгендерный режим», но приход президента Дональда Трампа к власти все изменил. Об этом РИА «Новости» заявил на ПМЭФ глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Он напомнил, что Трампа избрали благодаря поддержке движения МАГА — Make America Great Again.

«Это движение, которому надоели, кстати, очень такие простые вещи, типа трансгендерная культура, однополые браки, реклама и поддержка смены пола у детей, допуск мужчин-трансгендеров в женский спорт», — отметил сенатор.

Трамп после прихода к власти объявил, что существует только два пола, и его поддержали. По мнению Пушкова, сторонники демократической партии хотели трансгендерное общество, и в этом вопросе они конфликтуют с республиканцами.

Сенатор не исключил, что противостояние будет расширяться, и цивилизационный аспект станет играть определяющую роль «в этой тлеющей гражданской войне».

Ранее Пушков допустил, что демократы и республиканцы начнут использовать социальные причины для усиления своих позиций. По его словам, гражданская война между американцами уже началась.