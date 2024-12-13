Туск указал на трудности Макрона в рукопожатиях «с Дональдами»

У президента Франции Эммануэля Макрона есть проблемы с рукопожатиями с Дональдами. Такое заявление в соцсети Х сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, опубликовав видео с их последней встречи.
«Рукопожатия с Дональдами — это обычно целая проблема», — подписал видео Туск.
На кадрах польский премьер крепко жмет руку французскому президенту.
Ранее на крепкое рукопожатие между Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом обратил внимание глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Он отметил «жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку».
Рукопожатие Макрона и главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Бразилии стало темой многочисленных комментариев. Французскому представителю министерства иностранных дел пришлось оправдываться.
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