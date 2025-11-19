В Польше опять переполох. Какие-то нехорошие люди повредили железнодорожное полотно на маршруте, ведущем на Украину. Разумеется, первая мысль, которая пришла по этому поводу в голову полякам: русские диверсанты. Местные СМИ тут же начали соревноваться в громкости заголовков.

«Россия пересекла еще одну границу. Атака на железнодорожную колею Варшава — Люблин <…> — это новый уровень в российской диверсии против Польши». «Все указывает на то, что это дело русских!» «Террористы Путина хотели взорвать польский поезд». И тому подобный бред, необремененный по ставшей на Западе уже недоброй традиции никакими доказательствами.

Представляю, каково же было разочарование польских писак, после того как премьер-министр страны Дональд Туск внезапно объявил, что за диверсией на железной дороге стоят… украинцы. Впрочем, удивленное оцепенение длилось недолго, и известный своей животной русофобией Туск не подвел, заявив, что подозреваемые в причастности к инциденту украинские граждане якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.

«Мужчины сбежали из Польши через пограничный пункт в Тересполе. Оба украинца прибыли из Белоруссии. Один из них был осужден за диверсию на Украине, второй прибыл из Донбасса», — процитировали своего премьера польские СМИ.

То есть де-факто существуют лишь какие-то два гражданина Украины, которых польские власти даже не сумели задержать, но в работе которых на Россию и причастности к диверсии они свято уверены. Хайли-лайкли, а кто же еще, если не русские?