Бумеранг «Северных потоков». Как злорадство Польши обернулось против нее?
В Польше опять переполох. Какие-то нехорошие люди повредили железнодорожное полотно на маршруте, ведущем на Украину. Разумеется, первая мысль, которая пришла по этому поводу в голову полякам: русские диверсанты. Местные СМИ тут же начали соревноваться в громкости заголовков.
«Россия пересекла еще одну границу. Атака на железнодорожную колею Варшава — Люблин <…> — это новый уровень в российской диверсии против Польши». «Все указывает на то, что это дело русских!» «Террористы Путина хотели взорвать польский поезд». И тому подобный бред, необремененный по ставшей на Западе уже недоброй традиции никакими доказательствами.
Представляю, каково же было разочарование польских писак, после того как премьер-министр страны Дональд Туск внезапно объявил, что за диверсией на железной дороге стоят… украинцы. Впрочем, удивленное оцепенение длилось недолго, и известный своей животной русофобией Туск не подвел, заявив, что подозреваемые в причастности к инциденту украинские граждане якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.
«Мужчины сбежали из Польши через пограничный пункт в Тересполе. Оба украинца прибыли из Белоруссии. Один из них был осужден за диверсию на Украине, второй прибыл из Донбасса», — процитировали своего премьера польские СМИ.
То есть де-факто существуют лишь какие-то два гражданина Украины, которых польские власти даже не сумели задержать, но в работе которых на Россию и причастности к диверсии они свято уверены. Хайли-лайкли, а кто же еще, если не русские?
Не стану углубляться в польскую версию случившегося. В очередной раз опровергать бред о русских диверсантах недосуг. Но вот о чем я хотел бы напомнить польскому панству и лично премьеру Туску, так это о том, как они приветствовали решение суда Польши, отказавшегося выдать подозреваемого в терактах на «Серверных потоках» украинца по запросу прокуратуры ФРГ.
Что там тогда рассказывал Туск? Что «Потоки» вообще не должны были быть построены? Что связанная с Россией инфраструктура, даже если она находится в Европе, — вполне себе законная цель для украинских диверсий? Что немцы сами виноваты, что связались с русскими? Ну-ну…
Уже тогда я писал о том, что бумеранг терроризма, право Украины на который Польша взялась столь рьяно отстаивать, легко может ударить и по ней самой.
Еще вчера глава МИД Польши желал своему венгерскому коллеге, чтобы нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, был взорван. А уже сегодня польское руководства рвет на себе волосы, заходясь в «праведном» гневе по поводу диверсионной войны, которую якобы проводит Россия.
А чего вы хотели? Быть может, не стоило так защищать диверсии, чтобы сейчас, когда ударили против вас, не выглядеть столь глупо?