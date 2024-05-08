Польский судья Шмидт заявил, что обычные граждане Польши не хотят войны с Россией и Белоруссией | 360°

Общество 08 мая 2024, 19:25 Польский судья Шмидт заявил, что обычные граждане Польши не хотят войны с Россией и Белоруссией

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Простые граждане Польши не хотят войны ни с Россией, ни с Украиной, ни с Белоруссией. Об этом корреспонденту RT заявил польский судья Томаш Шмидт.

«Никто не хочет идти на войну у нас, из граждан наших. Не хотим войны ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Россией. Я говорю о простых людях, не о властях. Мы тоже мирные люди», — отметил Шмидт.

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Он выразил согласие с утверждением, что настроения польских властей не отражают действительных настроений жителей страны. Шмидт подчеркнул, что оба политических блока Польши выступают за эскалацию конфликта и втягивание страны в него.